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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Kırmızı listedeki o hain 333 günlük takiple öldürüldü

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Kırmızı listedeki o hain 333 günlük takiple öldürüldü

Geçen yıl PKK’nın Dersim’deki elebaşı Gürbüz Topçu’yu 400 km’lik takiple sağ olarak yakalayan güvenlik birimleri, o operasyondan ele geçen bilgilerle izini sürdüğü azılı terörist İbrahim Çoban’ı öldürdü.

Tunceli Pülümür kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen, aralarında kırmızı listede aranan PKK'nın askeri konsey üyesi, sözde Dersim sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

ÇARESİZLİĞİ TELSİZE YANSIDI
Geçen yıl düzenlen operasyonda, Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 400 kilometre takip edilen PKK'nın sözde Dersim batı karargâh sorumlusu "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu yaralı, MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu ölü ele geçirilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Operasyonda elde edilen yazılı ve dijital delilleri inceleyen istihbarat uzmanları, İbrahim Çoban'ın (44), 11 Ağustos 2017'de sözde Dersim saha komutanı olarak Tunceli'ye geldiğini belirledi. Gare kampında "Hasan" telsiz kodunu kullanırken, Tunceli'de "Murat" telsiz kodunu kullanmaya başladığı tespit edilen Çoban'ın, Ovacık ve Nazimiye kırsalındaki gruplarla hareket ettiği öğrenildi.

"PÜLÜMÜR'DE SIKIŞTIM"

Çoban'ın 20 gün önce Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan'a gönderdiği, "Havadan ve karadan yoğun operasyon var. Başını çıkartanın işi bitiyor. Eylem koymak değil, kendimizi koruyamaz haldeyiz. Pülümür'e sıkıştım" diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü. 333 günlük takibin ardından, 11 Ağustos'ta İHA ve SİHA'lardan gelen görüntülerde, aralarında Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin Pülümür kırsalı Baraz Deresi'nin Zime Komu bölgesinde olduğu tespit edildi. Operasyonda hakkında 4 milyon lira ödül konulan Çoban ile PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada son bir haftadaki operasyonlarda da 40 PKK'lı öldürüldü.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)-2
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