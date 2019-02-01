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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kırmızı liste’de ilk tehdit FETÖ

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Kırmızı liste’de ilk tehdit FETÖ

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2019 yılı ilk toplantısında, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, ulusal ve sınır güvenliği açısından tehdit unsurları da ele alındı.

MGK’nın Türkiye’nin bekası açısından hangi örgütlerle mücadele etmeye devam edeceği, kurul sonrası yayınlanan bildirinin ilk iki maddesine, “2018 yılının güvenlik değerlendirmesi yapılmış, 2019 yılında meydana gelmesi muhtemel risk ve tehditlere karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir. Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur” sözleriyle yansıdı. Bildirideki sıralamaya yansıdığı gibi FETÖ, terör örgütlerinden kaynaklı tehditte yine geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk sırada yer aldı. FETÖ’nün neden ilk sırada yer aldığına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, “Örgütün tepe kadroları hâlâ ABD ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde faaliyetteler. Örgüt uluslararası arenayı ve sosyal medyayı Türkiye’ye karşı yoğun şekilde kullanıyor. Diğer terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı çağrılarını geliştirmede ve yaymada aktif görev üstleniyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesi diğer terör örgütlerine açık destek vererek, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı psikolojik harekâta ağırlık veriyor” tespitleri yapıldı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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