‘Kırmızı liste’de ilk tehdit FETÖ
Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2019 yılı ilk toplantısında, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, ulusal ve sınır güvenliği açısından tehdit unsurları da ele alındı.
MGK’nın Türkiye’nin bekası açısından hangi örgütlerle mücadele etmeye devam edeceği, kurul sonrası yayınlanan bildirinin ilk iki maddesine, “2018 yılının güvenlik değerlendirmesi yapılmış, 2019 yılında meydana gelmesi muhtemel risk ve tehditlere karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir. Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur” sözleriyle yansıdı. Bildirideki sıralamaya yansıdığı gibi FETÖ, terör örgütlerinden kaynaklı tehditte yine geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk sırada yer aldı. FETÖ’nün neden ilk sırada yer aldığına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, “Örgütün tepe kadroları hâlâ ABD ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde faaliyetteler. Örgüt uluslararası arenayı ve sosyal medyayı Türkiye’ye karşı yoğun şekilde kullanıyor. Diğer terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı çağrılarını geliştirmede ve yaymada aktif görev üstleniyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesi diğer terör örgütlerine açık destek vererek, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı psikolojik harekâta ağırlık veriyor” tespitleri yapıldı.
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