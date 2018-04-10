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    Kırmızı ışıkta sızan sürücü kendisini uyandıran polisi görüp kaçınca direğe çarptı

    İHA
    10.04.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Konya’da, kırmızı ışıkta durduktan sonra otomobilde sızıp kalan alkollü sürücü, kendisini vatandaşlarla birlikte uyandırmaya çalışan polisleri karşısında görünce gaza basıp kaçmak isterken refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün ayakta duramaması ve olay yerine gelen yakının omzuna yaslanıp sızlanması dikkat çekti.

    Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında 42 KM 613 plakalı otomobilin sürücüsünü direksiyon başında sızmış halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, uyandıramadığı sürücünün alkollü veya rahatsızlık sonucu baygınlık geçirmiş olabileceği ihtimali üzerin olay yerine ambulans çağırdı. Vatandaşların ve polislerin uyandırma çabaları sırasında bir anda uyanan sürücü A.K., karşısında polisleri görünce gaza basıp hızla hareket etti. Kaçarken otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü A.K., önce refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından da ağaca çarptı.

    Kırmızı ışıkta sızan sürücü kendisini uyandıran polisi görüp kaçınca direğe çarptı

    YAKINININ OMZUNA YASLANIP SIZLANDI

    Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden şans eseri yara almadan kurtulan sürücü A.K., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Alkollü olduğu belirlenen A.K., sağlık görevlilerinin müdahalesini kabul etmeyerek ambulansa binmek istemedi. Ayakta durmakta zorlanan alkollü sürücüye zaman zaman itfaiye koluna girerek yardımcı olmaya çalıştı. Elinden sigarasını ve cep telefonunu düşürmeyen alkollü sürücü, bir ara ayakta duramayınca çimenlerin üzerine oturdu. Bir süre telefonuyla uğraşan A.K., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir yakının omzuna yaslanarak "Abim benim" diyerek sızlandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü A.K.'ya alkollü araç kullanmak ve mala zarar vermeden dolayı cezai işlem uygulandığı, ehliyetine de el konulduğu öğrenildi.

    Kırmızı ışıkta sızan sürücü kendisini uyandıran polisi görüp kaçınca direğe çarptı

    "BİZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ ZANNETTİK AMA ALKOLLÜ ÇIKTI"

    A.K.’nın ışıklarda beklerken yol ortasında uyuduğu sırada kendisini uyandırmak isteyen vatandaşlar, “Arkadaş alkollü herhalde. Bizim ışıklarda bekledi. 4-5 ışık daha sonra arkadaşlarla uyandırmaya çalıştık. Uyanınca da hızlı bir şekilde geldi bu tarafa önce direği yıktı, sonra da ağaca çarptı. Biz öldü diye yanına geldik, ışıklarda kalp krizi falan diye. O da alkollüymüş oradan sonra buraya girdi zaten” şeklinde konuştu.
    Kazanın ardından devrilen aydınlatma direğinin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

     

    Etiketler: konya , sarhoş sürücü , NoMobil , gündem
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