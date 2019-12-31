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Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:44,Son Güncelleme:/

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı

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Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı

Adana’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi.

MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı

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