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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.11.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Kırmızı ışıkta geçti, felakete yol açtı! İşte cezası...

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Kırmızı ışıkta geçti, felakete yol açtı! İşte cezası...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, geçtiğimiz yıl kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) ölümüne neden olan kamyon şoförü Suat Tüfekçi'ye 8 yıl hapis cezası verildi.

Kaza, geçtiğimiz mayıs ayında Bursa-İzmir karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Tüfekçi yönetimindeki 17 EU 833 plakalı kamyon, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşakta Yalçın Çekiçoğlu yönetimindeki 16 Y 0150 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobilin şoförü Çekiçoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yanında bulunan Erden Özalp (18) ise yaralandı. Kazadan sonra tutuklanan Tüfekçi hakkında Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kırmızı ışıkta geçti, felakete yol açtı İşte cezası...

Bugün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Tüfekçi, "Trafik lambası yeşil yanıyordu ve geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım" diyerek beraat talebinde bulundu.

Kırmızı ışıkta geçti, felakete yol açtı İşte cezası...

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Suat Tüfekçi için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, Tüfekçi’ye toplanan deliller ve dinlenen tanık ifadeleri sonucu 8 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

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