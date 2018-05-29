Kırmızı ışıkta dehşete 10 ay hapis

Tuzla Orhanlı’da, 22 Ekim 2016’da Anadolu Yakası Organize Sanayi Sitesi önündeki ışıklarda dehşet dolu anların kameralara yansıdığı kazada, bir nakliyat firmasına ait Afer Demir yönetimindeki 34 GL 1397 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durmayarak hızla yoluna devam etti. Son sürat giden TIR, bu sırada sağ taraftaki cepte bekleyen ve kendisine yeşil ışık yanınca hareket eden Kerem Ali Bakacak yönetimindeki 17 RS 878 plakalı otomobile hızla ortadan çarptı.

FREN İZİ YOK, TIR'I DUVAR DURDURDU

Çarptığı otomobili yaklaşık 30 metre sürükleyen ve hiç fren yapmadan yoluna devam eden TIR, sanayi sitesinin taş duvarına çarparak durabildi. Ağır yaralanan Kerem Ali Bakacak, kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Bakacak, uzun bir tedavi süreci yaşadı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Afer Demir, çıkartıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE YAPTILAR

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TIR sürücüsü Afer Demir’in, ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 33 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, müşteki Kerem Ali Bakacak’ın avukatı Neslihan Emre İlhan katıldı. Sanıktan şikâyetçi olduklarını belirten Avukat Neslihan Emre İlhan, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Hakimi, sanık Afer Demir’i, ‘taksirle yaralama’ suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın bu cezası ertelenirken, ehliyetinin de 8 ay süre ile geri alınmasına ayrıca 1 yıl denetime tabi tutulmasına da karar verildi.

'8 AY SONRA DİREKSİYON BAŞINA GEÇECEK'

Sanığın ehliyetine 8 ay süreyle el konulmasına tepki gösteren Kerem Ali Bakacak ise, “TIR ile kırmızı ışıkta başıma gelen ve mucize eseri hayatta kaldığım böyle vahim bir olayın tekrar yaşanmaması için hukuki bir yola başvurmuştum. Çünkü çektiğim acıların, başkalarının başına gelmemesi için üstüme düşen görev buydu. Bu düşünceyle kanuni hakkımı kullandım. Mahkeme sonuçlandı ve 8 ay süreyle bu kişinin ehliyetine el konuldu ancak 8 ay sonra tekrar direksiyon başına geçecek. Bu kişi şeker hastası ve direksiyonda uyuyor. Bunu mahkeme de biliyor. Neden ehliyetine geçici süreyle el konuluyor? 8 ay sonra aynı kişi tarafından başkasının başına böyle bir olay gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir?” dedi.

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