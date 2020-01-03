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Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular

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Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular

Çanakkale’de otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişi ölümden döndü. Motosikletteki iki gencin havaya savrulması an be an kameraya yansıdı.

Kaza, Atikhisar Caddesi üzerinde yaşandı. Kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kazanın görüntüleri kameraya yansıdı. Kavşakta bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonrası motosiklet üzerindeki vatandaşlar yola savruldu. Motosikletteki iki kişi kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilde ve motosiklette hasar meydana geldi.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, dikkatsizliklerin beraberinde telafisi mümkün olmayan sıkıntılara sebep olduğuna dikkat çekildi.
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