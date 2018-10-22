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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
22.10.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

‘Kırmızı bülten’le istenecek

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‘Kırmızı bülten’le istenecek

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada Türkiye, uluslararası alanda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye’yi terk eden Başkonsolos Muhammed Uteybi ile olaya karışan 15 kişilik ekip üyeleri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatıldı. Başkonsolos’un yanı sıra suikast timi olarak nitelendirilen ve olay günü Türkiye’ye gelip tekrar ayrılan çoğu istihbarat görevlisi 15 kişinin de Türkiye’de yargılanması için kırmızı bülten çıkartılacağı öğrenildi. Türkiye, Suudi Arabistan’ın açtığı soruşturmanın sağlıklı yürüyemeyeceğini değerlendirerek bu kişilerin Türkiye’de yargılanmasını isteyecek. Ululararası suçlular için acil olarak çıkartılan ‘difüzyon’ için de Türkiye’nin harekete geçeceği öğrenildi.

HALI VE İŞBİRLİKÇİ İZİ YOK

Suudi Arabistan’ın “Kaşıkçı’nın cesedi halıya sarılarak yerel işbirlikçiye teslim edildi” yönündeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyor. Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Türk birimlerince yürütülen soruşturmada elde edilen bulgularda, Kaşıkçı’nın halıya sarılarak çıkartılmadığı sonucuna varıldı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, herhangi bir yerel işbirlikçi de tespit edilemedi. Suudi Arabistan’ın böyle bir açıklama yaparak soruşturmayı manipüle etmek istediği öne sürülüyor. 

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