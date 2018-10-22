‘Kırmızı bülten’le istenecek
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada Türkiye, uluslararası alanda harekete geçmeye hazırlanıyor.
Türkiye’yi terk eden Başkonsolos Muhammed Uteybi ile olaya karışan 15 kişilik ekip üyeleri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatıldı. Başkonsolos’un yanı sıra suikast timi olarak nitelendirilen ve olay günü Türkiye’ye gelip tekrar ayrılan çoğu istihbarat görevlisi 15 kişinin de Türkiye’de yargılanması için kırmızı bülten çıkartılacağı öğrenildi. Türkiye, Suudi Arabistan’ın açtığı soruşturmanın sağlıklı yürüyemeyeceğini değerlendirerek bu kişilerin Türkiye’de yargılanmasını isteyecek. Ululararası suçlular için acil olarak çıkartılan ‘difüzyon’ için de Türkiye’nin harekete geçeceği öğrenildi.
HALI VE İŞBİRLİKÇİ İZİ YOK
Suudi Arabistan’ın “Kaşıkçı’nın cesedi halıya sarılarak yerel işbirlikçiye teslim edildi” yönündeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyor. Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Türk birimlerince yürütülen soruşturmada elde edilen bulgularda, Kaşıkçı’nın halıya sarılarak çıkartılmadığı sonucuna varıldı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, herhangi bir yerel işbirlikçi de tespit edilemedi. Suudi Arabistan’ın böyle bir açıklama yaparak soruşturmayı manipüle etmek istediği öne sürülüyor.
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