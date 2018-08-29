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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN
29.08.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı 

Azerbaycan makamlarınca kırmızı bültenle aranan Azeri kanun kaçağı mafya lideri, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Azerbaycan’ın başvurusu üzerine İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı 49 yaşındaki Azerbaycanlı organize suç örgütü üyesi A.S. İstanbul’da yakalandı. Türkiye’de yağma suçuna karışan A.S’nin üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıkarken, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Maltepe Cezaevinden Erzurum Cezaevine sevk edilirken firar ettiği anlaşıldı. Rusya ve Kafkasların en etkili mafya liderlerinden Lotu Guli lakaplı Nadir Salifov’la bağlantılı olduğu öne sürülen A.S’nin 3 farklı isimle çeşitli suçlara karıştığı ve Emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri yakalandı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan’ın hakkında İnterpol’den Kırmızı Bülten çıkartarak bütün dünyada aradığı A.S’nin izine ulaştı. Şişli’de yaşadığı belirlenen A.S’yi yakalamak için harekete geçen ekipler geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon düzenleyerek 49 yaşındaki A.S’yi sokak üzerinde gözaltına aldı. A.S’nin üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktı.

Yakalanan A.S’nin 18 Aralık 2017 günü, Maltepe Cezavinden Erzurum Cezaevine sevk edildiği sırada firar ettiği ve arandığı ortaya çıktı. A.S’nin 3 farklı isimle suç işlediği ve Emniyetten bu isimlerle kayıtları olduğu belirlendi. Türkiye’de yağma suçuna karıştığı belirlenen A.S, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Bahçelivler’de geçtiğimiz yıl bir plazada düzenlenen operasyonda ‘Şirinler Grubu’ olarak bilinen Mehmet Sabri Şirin ve yanındakiler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında Azerbeycanlıların da bulunduğu grupta Lotu Gulil lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov’a suikast hazırlığında olan Azeriler de vardı. Salifov’un kaldığı evi basmak üzere hazırlanan 11 kişilik ekibe önceki yıl Beşiktaş’ta öldürülen Azerbaycanlı mafya lideri Hayalet lakaplı Rövşan Caniyev’in kardeşi Namık Canıyev liderlik ediyordu.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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