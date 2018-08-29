Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı
Azerbaycan makamlarınca kırmızı bültenle aranan Azeri kanun kaçağı mafya lideri, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Azerbaycan’ın başvurusu üzerine İnterpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı 49 yaşındaki Azerbaycanlı organize suç örgütü üyesi A.S. İstanbul’da yakalandı. Türkiye’de yağma suçuna karışan A.S’nin üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıkarken, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Maltepe Cezaevinden Erzurum Cezaevine sevk edilirken firar ettiği anlaşıldı. Rusya ve Kafkasların en etkili mafya liderlerinden Lotu Guli lakaplı Nadir Salifov’la bağlantılı olduğu öne sürülen A.S’nin 3 farklı isimle çeşitli suçlara karıştığı ve Emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan’ın hakkında İnterpol’den Kırmızı Bülten çıkartarak bütün dünyada aradığı A.S’nin izine ulaştı. Şişli’de yaşadığı belirlenen A.S’yi yakalamak için harekete geçen ekipler geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon düzenleyerek 49 yaşındaki A.S’yi sokak üzerinde gözaltına aldı. A.S’nin üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktı.
Yakalanan A.S’nin 18 Aralık 2017 günü, Maltepe Cezavinden Erzurum Cezaevine sevk edildiği sırada firar ettiği ve arandığı ortaya çıktı. A.S’nin 3 farklı isimle suç işlediği ve Emniyetten bu isimlerle kayıtları olduğu belirlendi. Türkiye’de yağma suçuna karıştığı belirlenen A.S, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Bahçelivler’de geçtiğimiz yıl bir plazada düzenlenen operasyonda ‘Şirinler Grubu’ olarak bilinen Mehmet Sabri Şirin ve yanındakiler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında Azerbeycanlıların da bulunduğu grupta Lotu Gulil lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov’a suikast hazırlığında olan Azeriler de vardı. Salifov’un kaldığı evi basmak üzere hazırlanan 11 kişilik ekibe önceki yıl Beşiktaş’ta öldürülen Azerbaycanlı mafya lideri Hayalet lakaplı Rövşan Caniyev’in kardeşi Namık Canıyev liderlik ediyordu.
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