Kırmızı bültenle aranıyordu... İranlı rapçi yakalandı

Amir Tataloo, dün Fatih’te polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan pasaport kontrolünde, “uyuşturucu kullanımını teşvik” suçundan hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirlendi. Ayrıca İranlı müzisyenin Türkiye’ye 20 Temmuz 2019 tarihinde giriş yaptığı ve vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı şekilde Türkiye’de kalmaya devam ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Amir Tataloo işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Tataloo, 2,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından elleri kelepçeli görüntüsünü paylaştı.