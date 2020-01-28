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Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 28.01.2020 - 19:03,Son Güncelleme:/

Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul’da gözaltına alındı

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ÜLKESİNDE kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul’da gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye’ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo’nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye’de kalmaya devam ettiği belirlendi.

İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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