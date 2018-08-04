Interpol'ün aradığı Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı
Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan, İnterpol'ün Kırmızı Bülten'le aradığı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte İstanbul'da yakalandı.
Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan Dimitar Zhelyazkov'un ülke dışına çıktığına yönelik bilgiler edinilmesi üzerine İnterpol'e başvuru yapıldı. İnterpol Bulgaristan'ın başvurusunu kabul ederek Kırmızı Bülten çıkardı. Bulgar mafya babasının İstanbul'da olduğu yönünde istihbarat alınması üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İnterpol, Bulgar güvenlik birimleriyle koordineli hareket için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zhelyazkov'un Bakırköy'de bir otelde kaldığını belirledi. Kaldığı otel belirlenerek fiziki takip başlatıldı. Zhelyazkov, sevgilisi ve 6 adamı otel dışında gözaltına alındı.
SEVGİLİSİ VE 6 ADAMI SINIR DIŞI EDİLDİ
Sevgilisi ve 1'i Türk 6 adamıyla yakalanan Zhelyazkov, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zhelyazkov tutuklanırken, sevgilisi ile birlikte 6 kişi Bulgaristan'a sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen 6 kişi Bulgar güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı. Türk adamı ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Zhelyazkov ve beraberindekiler için Bulgaristan'ın talebi üzerine iade sürecinin de başlatılacağı bildirildi.
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