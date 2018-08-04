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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.08.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Interpol'ün aradığı Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Interpol'ün aradığı Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan, İnterpol'ün Kırmızı Bülten'le aradığı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte İstanbul'da yakalandı.

Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan Dimitar Zhelyazkov'un ülke dışına çıktığına yönelik bilgiler edinilmesi üzerine İnterpol'e başvuru yapıldı. İnterpol Bulgaristan'ın başvurusunu kabul ederek Kırmızı Bülten çıkardı. Bulgar mafya babasının İstanbul'da olduğu yönünde istihbarat alınması üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Interpolün aradığı Bulgar mafya babası İstanbulda sevgilisiyle yakalandı

İnterpol, Bulgar güvenlik birimleriyle koordineli hareket için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zhelyazkov'un Bakırköy'de bir otelde kaldığını belirledi. Kaldığı otel belirlenerek fiziki takip başlatıldı. Zhelyazkov, sevgilisi ve 6 adamı otel dışında gözaltına alındı.

Interpolün aradığı Bulgar mafya babası İstanbulda sevgilisiyle yakalandı

SEVGİLİSİ VE 6 ADAMI SINIR DIŞI EDİLDİ

Sevgilisi ve 1'i Türk 6 adamıyla yakalanan Zhelyazkov, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zhelyazkov tutuklanırken, sevgilisi ile birlikte 6 kişi Bulgaristan'a sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen 6 kişi Bulgar güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı. Türk adamı ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Interpolün aradığı Bulgar mafya babası İstanbulda sevgilisiyle yakalandı

Zhelyazkov ve beraberindekiler için Bulgaristan'ın talebi üzerine iade sürecinin de başlatılacağı bildirildi.

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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