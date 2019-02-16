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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.02.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya babası iade edildi!

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Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya babası iade edildi!

Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Dimitar Zhelyazkov'un Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs, 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un 4 Ağustos 2018'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişiyle yakalandığı ifade edildi.

Zhelyazkov'un adli makamlarca iadesi amacıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yürüttüğü suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaları da yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

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