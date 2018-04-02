Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Kırmızı bülten’ ve tutuklama istendi

    ‘Kırmızı bülten’ ve tutuklama istendi

    Damla GÜLER / İSTANBUL
    02.04.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar hakkında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yerel mahkeme gıyabi tutuklama ve Kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Dündar’ın Belçika’dan iadesi için Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasına da hükmetti.

    ‘CASUSLUK’

    MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, o dönem Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Can Dündar’a, ‘gizli belge ve bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Can Dündar’ın, ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmederek mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 14. Ceza Mahkemesi’ne ulaşan dava dosyasının tensibini hazırlayan mahkeme, davanın firari sanığı olan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

    Can Dündar hakkında Kırmızı bülten çıkarılmasına da karar veren mahkeme ayrıca Dündar’ın iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ile de yazışma yapılmasını talep etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri