‘Kırmızı bülten’ ve tutuklama istendi

‘CASUSLUK’

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, o dönem Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Can Dündar’a, ‘gizli belge ve bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Can Dündar’ın, ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmederek mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 14. Ceza Mahkemesi’ne ulaşan dava dosyasının tensibini hazırlayan mahkeme, davanın firari sanığı olan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

Can Dündar hakkında Kırmızı bülten çıkarılmasına da karar veren mahkeme ayrıca Dündar’ın iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ile de yazışma yapılmasını talep etti.