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    Kırmızı Bülten nedir?

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Kırmızı Bülten, İNTERPOL'e üye ülkelerin uymak zorunda olduğu 8 bültenden birisidir. Bir ülkenin aradığı hükümlü, şüpheli ve sanıkların İnterpol'a bildirilmesiyle birlikte üye ülkelerde yakalama emri çıkarılır. Kırmızı Bülten içerisinde fotoğraf ve parmak izi fişleri gibi bilgiler yer alabilir. Peki, Kırmızı bülten tam olarak ne demektir? İşte, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayımladığı bilgiler

    'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

    “Difüzyon Mesajı” ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

    Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

    DİĞER BÜLTEN TÜRLERİ NELERDİR?

    Mavi Bülten​

    Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin yardımcı bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenen bültendir.

    Yeşil Bülten

    Sabıkalı ve suç işlemeye eğilimli şahıslar hakkında uyarı ve istihbarat mahiyetli bilgilerin üye ülkelere iletilmesini amaçlayan bültendir.

    Sarı Bülten

    Özellikle çocuklar başta olmak üzere kayıp şahısların yerlerinin tespiti ile kimlikleri belirsiz olanlara kimliklerini ispat etmekte yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bültendir.

    Siyah Bülten

    Buluntu cesetlerin kimliklerinin tespiti amacıyla düzenlenen bültendir.

    Turuncu Bülten

    Güvenliği tehdit eden gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını, kamu kuruluşlarını ve uluslararası teşkilatın bilgilendirici ve uyarıcı mahiyette düzenlenen bültendir.

    Mor Bülten

    Spesifik ve özel bir yöntemle işlenen suçların detayları ile açıklandığı bülten türüdür. Bu yolla üye ülkeler bilgilendirilerek benzer tür suçların işlenişinde önleyici  tedbirler almak ve aynı tür suçu işleyen suçlular arasında irtibat kurularak yakalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanır.

    İnterpol – BM Özel Bülteni

    11 Eylül saldırıları sonunda BM bünyesinde kurulan El Kaide/taliban Komitesinin hazırladığı terörizmle bağlantı kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer alanların aranması için İNTERPOL tarafından hazırlanan arama bültenidir.

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