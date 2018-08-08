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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
08.08.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

'Kırmızı bisikletli' seri katilin ifadesi kan dondurdu

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'Kırmızı bisikletli' seri katilin ifadesi kan dondurdu

KAYSERİ’de 6 gün önce görev yaptığı villada öldürülen özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ın (47) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar’ın (39) mahkemede verdiği ifadede, işlediği cinayetler nedeniyle pişmanlık duymadığını söylediği belirtildi. Daha önce işlediği cinayetlerde 'kırmızı bisiklet' kullanan Kayapınar'ın ayrıca Yılmaz’ı öldürmek için 3 gün plan yaptığını ifade ettiği kaydedildi. İfadesinde hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Kayapınar’ın, güvenlik görevlisinin çalıştığı villanın önünden geçerken Hamdi Kayapınar’ın belindeki silahı gördüğünü, beğendiğini ve almak için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Daha önce kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017’de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

Seri katili 950 saatlik güvenlik kamera görüntüleri yakalattı
daha fazla video için

DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KIRMIZI BİSİKLET KULLANMIŞ

Katil zanlısı Hamdi Kayapınar’ın daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisikletle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Kayapınar’ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gidip, Sami Yılmaz’ı kulübede öldürdüğü, silahını da alarak çıktığı ifade edildi. Kayapınar’ın cinayette kullandığı tüfek ise çöpte bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezeaevine gönderildi.

SERİ CİNAYETLERE KARDEŞİNİN ÖLDÜREREK BAŞLADI

Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi.

Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, eski İnfaz Kanunu’na göre 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017’nin Şubat ayında tahliye edildi.

3 GÜN PLAN YAPMIŞ

Hamdi Kayapınar’ın Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Kayapınar’ın, güvenlik görevlisinin çalıştığı villanın önünden geçerken Hamdi Kayapınar’ın belindeki silahı gördüğünü ve beğendiğini söylediği ifade edildi. Silahı almak için Yılmaz’ı öldürmeye karar verdiğini ve 3 gün plan yaptığını ifade eden Kayapınar, olay yerine daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisiklet bularak gittiğini kaydetti. Suçunu itiraf eden seri katil Hamdi Kayapınar, evde bulunan otomatik silah ve 1 tabancanın kendisine ait olduğunu, diğer tabancanın ise öldürdüğü güvenlik görevlisinin olduğunu söyledi.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLERDEN PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Güvenlik görevlisiyle birlikte 8 kişiyi öldüren Hamdi Kayapınar'ın ifadesinde ayrıca işlediği cinayetlerden pişmanlık duymadığını söylediği kaydedildi. Mahkemede sorulan "Yakalanmasaydın cinayetlerine devam edecek miydin?" sorusuna ise Kayapınar’ın cevap vermediği bildirildi.

Kırmızı bisikletli seri katilin ifadesi kan dondurdu

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Kırmızı bisikletli seri katil yakalandı
'Kırmızı bisikletli' seri katil yakalandı
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