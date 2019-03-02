‘Kirli siyasetten vazgeçin’
MİLLET İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın “Bir belediye başkanının, belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır” sözleri sorulunca şunları söyledi: “Aynen katılıyorum. Belediyenin imkânlarını kullanan kim olursa olsun kul hakkına giriyor. İnşallah bunları da tespit ediyoruz. Yani belediyenin elemanını seçim bürosuna yerleştiriyorsanız, mitinglere götürüyorsanız kul hakkına girersiniz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Tebrik ediyorum kendisini.”
Cumhur ittifakının Ankara adayı Mehmet Özahseki’nin, “Çıkıp aleni ‘Biz HDP ile görüşüyoruz’ diyemiyorlar. Biliyorlar ki Ankara, HDP ile bir ortaklığa hoş bakmaz” sözleriyle ilgili soruya da yanıt veren Yavaş, Özhaseki’nin teröristler için “gerilla” kelimesini kullandığı eski görüntülere dikkat çekti. Yavaş, “Biz ittifak yapsak onu da söyleriz. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Kendi konuştuğu videoyu kendisi yasaklattı. Takdir vatandaşın. Kirli siyasetten vazgeçmesini tekrar söylüyorum. Hep eline bulaşıyor bu sözler. Kötü sözler sahibine aittir” ifadelerini kullandı.
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