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    Kırkpınar'da davul zurna çalmayacak, konserler iptal edildi

    EDİRNE, (DHA)
    09.07.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün başlayan 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kendisini belediye binası önünde bekleyen müzisyenlere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası nedeniyle davul ve zurna çaldırmazken, bu akşam yapılması planlanan konserlerin de iptal edildiğini açıkladı.

    657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin ilk gününde Kırkpınar davul ve zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı belediye binasının önünde karşıladı. Recep Gürkan, "Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 vatandaşınÿhatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başka davul ve zurna çalmayacak" dedi. Gürkan ayrıca festival kapsamında bu akşam 24 Kasım Stadyumu’nda verilmesi planlanan konserlerin de iptal edildiğini söyledi.

    Kırkpınarda davul zurna çalmayacak, konserler iptal edildi
    Gürkan, 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Kırkpınarımız hayırlı, uğurlu olsun. Dün akşam biliyorsunuz Çorluda meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tabi Kırkpınarda bir gelenektir. 657 yıldır her koşulda devam etmiştir. Ama bugün de davul çalacağımız, zurna çalacağımız bir gün değildir. Ama geleneği de bırakmayacağımız bir gündür. Çünkü her şartta bizim geleneğimiz devam eder. O yüzden hem geleneği sürdürmek hem de kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başkada davul ve zurna çalmayarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarına da saygımızı göstereceğiz" diye konuştu.

    Kırkpınarda davul zurna çalmayacak, konserler iptal edildi

    Müzisyenlerin tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına enstrümanlarına siyah kurdele taktığı görülürken, Kırkpınar sembolik olarak davulcuların davula bir kez tokmak vurmasıyla başladı. Öte yandan Kırkpınar nedeniyle oluşturulacak kortejinde bir şekilde Atatürk Anıtına yürüyerek, anıta çelenk sunacağı kaydedildi.

    Etiketler: konser
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