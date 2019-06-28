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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
28.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor

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Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor

EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'na yoğun geçişleri rahatlatmak amacıyla Tunca Nehri üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından seyyar köprü kuruldu.

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  • Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor
  • Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor
  • Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor
  • Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tunca Nehri üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından demirden kurulan portatif köprü trafik ve yaya geçişi yoğunluğunu azaltacak.

Tarihi Kanuni Köprüsü yanına kurulan köprü henüz trafiğe açılmazken, polis ekipleri panelleriyle kapalı tutuluyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, seyyar köprünün Kırkpınar alanına geçişlerde kolaylık sağlayacağını belirterek, "Daha önce Kakava Şenliği sırasında vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları, Kırkpınar'da yaşatmayacağız.

Bu geçici bir köprü. İlerleyen dönemde bu köprüleri tekrar tekrar kurmak yerine daha kalıcı çözüm olarak da yeni bir proje geliştirmemiz gerektiği anlaşılıyor.

Şehrin estetiğine uygun, o bölgenin tarihi dokusuna uygun yaya köprüsü geçişinin ilerisi için düşünülmesi gerekiyor. Bunu uygulamaya koymamız gerekiyor.

Geçici bir tedbir olarak şu anda seyyar köprü işimizi görecektir" dedi.

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