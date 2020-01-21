Kırklareli'nin 'Escobar'ları! Sır olay

Kırklareli’de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına Doyran köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler Koru mevkiindeki ağaçlık alanda yaptığı aramada 6 çanta buldu. Yapılan ilk incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olay yarinde Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Görgü tanığı köylü ifadesinde, çantaların planörden atıldığınu gördüğünü belirterek, bölgeye gittiğini ve çantaları toplamaya çalışan 1 kişiyi gördüğünü söyledi.

Görgü tanığı, bu kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille bölgeden uzaklaştığını belirtti.



Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

PABLO ESCOBAR KİMDİR?

Pablo Escobar Kolombiya'nın Antioquia eyaletinin Medellin şehrinde doğup büyüyen dünyanın en ünlü uyuşturucu baronudur. Escobar'ın uyuşturucu sevkıyatı yöntemleri arasında denizaltı olduğu iddia edilirken planör ve uçak kullandığı belirlenmişti.

1 Aralık 1949 doğan Escobar 2 Aralık 1993'te CIA destekli bir polis operasyonunda öldürülmüştü.