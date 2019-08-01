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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ (DHA)
01.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Kırklareli'ni hortum vurdu! 10 dakika sürdü, ağaçları kökünden söktü

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Kırklareli'ni hortum vurdu! 10 dakika sürdü, ağaçları kökünden söktü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı Köyü'nü hortum vurdu. 10 dakika etkili olan hortum, dev kavak ağaçlarını kökünden söktü, ayçiçeği ekili tarlalara zarar verdi. Büyük korku yaşayan köylüler, 36 yıl önce de aynı bölgede hortum felaketi yaşandığını söyledi. Köylülerden Sami Çetin, ''Çok büyüktü. Dev ağaçları yerinden söktü. Ayçiçeği tarlalarını yere serdi. Çok büyük bir afetti'' dedi.

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  • Kırklarelide hortum ağaçları yerinden söktü, tarlalara zarar verdi
  • Kırklarelide hortum ağaçları yerinden söktü, tarlalara zarar verdi
  • Kırklarelide hortum ağaçları yerinden söktü, tarlalara zarar verdi
  • Kırklarelide hortum ağaçları yerinden söktü, tarlalara zarar verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde dün akşam gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun ardından hortum oluştu. Köyü teğet geçen hortum, Celepyolu Mevkii'ndeki 50 dekarı ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı talan etti. Uzunluğu 20 metreyi bulan 30 yıllık kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar verdi. Hortum, yerinden sökülen ağaçların bulunduğu tarlalarda 2 metre derinliğinde çukurlar oluşturdu. Köylüler büyük korku yaşarken olayda can kaybı meydana gelmedi.

'36 YIL ÖNCE AYNI YERDE, AYNI AYDA OLDU'

Köylüler 36 yıl önce de aynı bölgede büyük bir hortumun oluştuğunu ve zarar verdiğini anlattı.

Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi.

Köylülerden Bahattin Aktop da "Ekili olan ayçiçeği tarlam büyük zarar gördü. Kavak ağaçlarımızı devirdi. 1983 yılında yani 36 yıl önce de aynı afeti yaşamıştık. O zaman da ağaçlar devrilip, ekili araziler zarar görmüştü. Hortum otları bile sökmüştü. Aynı bölgede aynı alanda etkili oldu. 36 yıl sonra aynı hortumun olması bizi gerçekten korkuttu" dedi.

'200 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU'

Tozaklı Köyü eski muhtarı Ali İnan ise hortumun 200 dekarlık ekili alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Felaket gök gürültüsüyle başladı. Ben önceki dönem muhtar olduğum için Hava Radar Gözlem İstasyonu'ndan beni aradılar. 'Köyde anormal bir şey var mı?' diye sordular. Ben de 'yerleşim alanların da yok' dedim. Bu aramadan sonra arkadaşlarla araziye çıktığımız da ayçiçeklerin yattığını, kavak ağaçların yıkıldığını gördük. Hortumun 200 dekar arazide 30 yıllık, 20 metre yüksekliğindeki dev kavak ağaçlarını kökünden çıkardığını gördük" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK AFET'

Köylülerden Sami Çetin, hortumun şiddetli yağmurun ardından geldiğini belirterek, "Pınarhisar tarafından gök kararmasıyla köyün üzerine doğru dev hortum geldiğini gördüm. Rüzgarın etkisiyle hortum, köyün dışına, kavakların ve tarlaların olduğu bölgeye doğru yön değiştirdi. Çok büyüktü. Dev ağaçları yerinden söktü. Ayçiçeği tarlalarını yere serdi. Çok büyük bir afetti" dedi.

Çok korktuğuna söyleyen Emine Çetin de, "Hortumu gördüğümde çok korktum. Bahçemizde bulunan dut ağacı yerinden oynadı. Ağacın kökten çıkacağını düşündüm. Korkuyla eve kaçtım" diye konuştu.

Kırklarelini hortum vurdu 10 dakika sürdü, ağaçları kökünden söktü

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