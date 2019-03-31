Kırklareli'ndeki seçim yarışında dikkat çeken sonuç…
31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemleri tamamlanırken, oy sayma işlemleri devam ederken sandıkların yüzde 90’a yakını açıldı. Adayların kıyasıya yarıştığı Kırklareli'de MHP adayı Derya Bulut ve bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki yarış kıyasıya sürüyor.
Seçimin çekişmeli sürdüğü Kırklareli'de seçim yarışı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Derya Bulut ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Tuna Soykan arasında devam ediyor.
Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürerken, Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu %37,22'luk oy oranı ile, sayılan oyların %37,14'ini alan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Derya Bulut'un önünde.
Bulut'u, %21,49'luk oy oranı ile CHP adayı Mehmet Tuna Soykan takip ediyor.
Saatler, 21.20'i gösterirken Kırklareli'nde sandıkların %70'i açıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle