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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.04.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davalarında karar

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Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davalarında karar

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında 7 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmaların ilkinde, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuksuz sanık polis memuru İ.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanık avukatının da yer aldığı duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık İ.Ç, hiçbir zaman suç işleme kastı ile hareket etmediğini ileri sürdü.

Memur raporlarındaki paraflarla alakalı dinlenen kişileri İstihbarat Şubesi'ne geçmeden önce tanımadığını iddia eden İ.Ç, hazırlanan memur raporlarının da usulsüz olduğunu bilmediğini savundu.

FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savunan İ.Ç, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan beraatine karar verilen İ.Ç, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 11 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı mahkemece aynı dava dosyasından ayrılarak yargılaması yapılan tutuksuz sanık H.Ş. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okuması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin sanık H.Ş'nin savunması alındı.

H.Ş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık H.Ş, 10 mağdura yönelik "görevi ihmal" suçundan toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezanın açıklanması geri bırakıldı. 

ÇEŞİTLİ CEZALAR

Üçüncü duruşmada ise dosyası ayrılan polis memuru tutuksuz sanık M.K'nın yargılanmasına devam edildi.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, bir mağdurun şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı eski savunmalarını tekrar eden M.K, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 4 mağdura yönelik "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine, 7 mağdura yönelik ise "görevi ihmal" suçundan toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan diğer duruşmalarda da emekli polis memurlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar R.R, Ö.B, T.Ç, A.T, M.L ve M.Ç, ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.

"Görevi ihmal" suçundan yargılanan R.R. 1 yıl 5 ay 15 gün, T.Ç. ve Ö.B. 7 ay 15'er gün, A.T. 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar M.Ç. ve M.K. ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından beraat etti.

M.Ç ve M.K. hakkında verilen kararların kesinleşmesinin ardından "görevi ihmal" suçundan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi. 

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