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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.04.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Kırklareli'nde yeniden oy sayımı iptal edildi

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Kırklareli'nde yeniden oy sayımı iptal edildi

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca alınan belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı, İl Seçim Kurulu'nca iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca oluşturulan komisyon toplandı.
Komisyon, belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasını kararlaştırıldı.

Oyların sayım işlemi iptal edildi

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etti. İtiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu komisyonu, oyların yeniden sayılması kararını uygun bulmadı.

Adliye binasında bekleyen Kesimoğlu, CHP'li Muharrem İnce ile bazı seçmenler de kararı sevinçle karşıladı.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın kabul edildiğini söyledi.

Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade eden Kesimoğlu, "Bundan sonra arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparlar yapmazlar ama gelinen nokta, bizim yargıya olan inancımızın teyit gördüğü nokta. Biz her şeye rağmen adaletimize güvendiğimizi ifade ettik. Gelinen sonuç bunu teyit etmiştir. Adalet anlayışı içinde bunu teyit eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnce de kararın yerinde olduğunu belirterek, Kesimoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

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