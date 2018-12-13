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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/DHA
13.12.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Kırklareli'de yer altında tarihi su tünelleri bulundu

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Kırklareli'de yer altında tarihi su tünelleri bulundu

KIRKLARELİ'de tarlasını süren çiftçi, yaklaşık 10 metre derinliğinde su kuyusu buldu. Kuyuda inceleme yapan Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri, toprak altında su tünellerinin olduğunu tespit etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yapılan ilk inceleme sonucu yer altındaki su tünellerinin Balkan Savaşları'nda kullanıldığı değerlendirilirken, çalışmalar sürdürülüyor.

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  • Kırklarelide yer altında tarihi su tünelleri bulundu
  • Kırklarelide yer altında tarihi su tünelleri bulundu
  • Kırklarelide yer altında tarihi su tünelleri bulundu
  • Kırklarelide yer altında tarihi su tünelleri bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kırklareli'nin Dereköy yolu üzerinde tarlasını traktörle süren çiftçi, aracının taşa çarpması üzerine inip, baktığında, taşın altında derin kuyu olduğunu gördü. Çiftçi, durumu tanıdığı Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çidem ise başka çalışma için İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleriyle konuyu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Ekipten Hakan Eğilmez, kuyunun derinliğinin yaklaşık 6- 7 metre olduğunu belirterek, "Galeri Mağara Araştırma ekibi olarak aldığımız ihbar üzerine gelip burada inceleme yaptık. Burası muhtemelen tarihi bir yer, birkaç kola ayrılıyor. Bilimsel araştırma yapılması gerekiyor. Su akan tüneller olduğu yönünde, koruganlarla daha sonraki dönemlerde entegre kullanımı var. İçeride pek fazla ilerleyemedik, taş duvarlar zayıf çökme riski vardı. Daha detaylı çalışmalar daha sonraki evrelerde olabilir. Müzeye burasıyla ilgili bilgi vereceğiz" diye konuştu. 

Grup üyelerinden Metin Albukrek ise kuyunun korunmaya alınması gerektiğini vurgulayarak, "Buranın tarihi ile ilgili araştırma yapılması gerekiyor. Harç numune alınıp incelenmesi gerekiyor laboratuvarda. Kültür Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması gerekiyor. Buranın bir an önce korum altına alınması gerekir. İçeride duvar ve su var" dedi.

İNCELENİYOR

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem ile Kent Konseyi Doğal Varlıkları Koruma ve Çalışma Grubu üyeleri, dilekçeyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne kuyu bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine müdürlükçe, bölgeye uzman ekipler gönderilerek, kuyuda inceleme yapıldı. İlk inceleme sonucu kuyu ve su tünellerinin Balkan Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendirildi. Yetkililer, yer altındaki su tünellerinin geniş alanı kapladığını belirterek, kapsamlı incelemenin sürdürüldüğünü söyledi. Bölgede eskiden kalma kalenin de bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, bu kaleyle de bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını kaydetti.

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