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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ (DHA)
06.04.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Kırklareli’de oylar yeniden sayıldı... Bağımsız aday Kesimoğlu kazandı

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Kırklareli’de oylar yeniden sayıldı... Bağımsız aday Kesimoğlu kazandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeniden oyların sayılmasına karar verdiği Kırklareli'de tamamlanan sayımlarla bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu.

İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Perşembe günü saat 21.00'de yeniden başlayan oy sayım işlemi bugün saat 17.15 sıralarında tamamlandı ve Kesimoğlu, 112 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

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