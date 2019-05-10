Kırklareli’de 48 kaçak yakalandı
KIRKLARELİ'de yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyü 2’nci Hudut Bölük ekipleri tarafından durdurulan araçta 29 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.T.K., mahkemece tutuklandı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde de bölge trafik ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde 19 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.B. ve yanında bulunan M.Y. ise gözaltına alındı. Yakalanan 48 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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