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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Kırklareli Merkez'de oy sayımı devam edecek

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Kırklareli Merkez'de oy sayımı devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, Kırklareli Merkez'de bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında tercih mührü basılması sebebiyle sandık kurullarınca oyların geçerli kabul edilmesine yapılan itirazları ve oyların yeniden sayılması ile bu hataların iptal edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti.

Kırklareli'nde sandık kurulu bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında mühür basılan pusulaları da geçerli saydı.

Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kuruluna bu şekildeki pusulaların geçerli sayılmasına itiraz edildi. İtirazda oyların yeniden sayılması ve bu hataların iptal edilmesi istendi. İlçe seçim kurulu başvuruyu kabul ederek, Kırklareli Merkez'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bu karara da itiraz edilmesi üzerine Kırklareli İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve sayımı durdurdu.

Bunun üzerine MHP, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılması, ilçe seçim kurulu kararı uyarınca sayım ve döküm işleminin gerçekleştirilmesi talebiyle YSK'ye başvuruldu.

YSK, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılarak, Kırklareli Merkez Seçim Kurulu kararı uyarınca işlem yapılmasına, sayım ve döküm işleminin devam etmesine karar verdi.

 

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