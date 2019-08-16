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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin DOĞAN/DHA
16.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Kırkayak kabusu! Hastaneye gittiğinde ikinci bir şok yaşadı...

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elini kırkayak sokan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Kırkayağın elini soktuktan sonra gözden kaybolduğunu düşünen adam sabaha kadar kaldığı hastaneden taburcu edilecekken kırkayağın gömleğinin içinde olduğunu fark edince büyük bir panik yaşadı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kırkayağın elini sokması sonucu hastanede gözlem altına alınan Mehmet Erbaş (74), taburcu edileceği sırada kırkayağın hala üzerinde olduğunu gördü. Hayvanın tekrar sokmadığı belirlenince Erbaş, taburcu edildi.

İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi Mektep Caddesi'nde yaşayan Mehmet Erbaş'ı, geçen çarşamba günü evinin önünde oturduğu sırada, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kırkayak elinden soktu. Zehrini Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak, gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem altına alınan Erbaş, sabah taburcu edilecekken, ilginç bir olay yaşandı. Serumu çıkartılan Erbaş'ın yataktan kalkacağı sırada, kızı Zeynep Erbaş, babasının karın boşluğunda ve gömlek düğmelerinin arasındaki kırkayağı fark etti. Mehmet Erbaş, kırkayağı yere düşürüp, üzerine basarak öldürdü. Durum hastane personeline bildirildi. Yapılan kontrolde kırkayağın tekrar sokmadığı belirlenince, Erbaş taburcu edildi.

Mehmet Erbaş, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında bu tür tehlikelere karşı uyanık olmalarını öneriyorum" dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, kırkayak, akrep veya arı gibi böcek sokmalarının yarattığı tehlikeye değinerek, "Yaz aylarında çoğalıyorlar. Sokma durumlarında bir an önce tedavi uygulanmalıdır, aksi halde öldürebilir" diye konuştu.

 

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