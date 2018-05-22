Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

    Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

    Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE (DHA)
    22.05.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    IRAK’ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken’in Kırıkkale’deki baba ocağına ateş düştü.

    Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetler unsurları ile bir grup bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Türken’in Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde oturan Hatice-Yaşar Türken çiftine acı haber askeri heyet tarafından verildi.

    Çocuklarının şehadet haberini alan Türken çifti, rahatsızlandı. Sinir krizi geçirdiği belirlenen Hatice-Yaşar Türken çifti, eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bu arada şehit haberini alan yakınları ve komşuları Türken çiftinin evine taziyeye geldi. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

    Evli ve ikiz çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken’in, öğlen kılınacak namazdan sonra Keskin İlçe Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri