KÄ±rÄ±kkale'de geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nda yangÄ±n
KIRIKKALE'nin YahÅŸihan ilÃ§esinde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±n,Â fabrikaya sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸle saatlerindeÂ bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde bulunan plastik Ã¼rÃ¼nlerin tutuÅŸmasÄ±ylaÂ yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼kselen duman ilÃ§enin tamamÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ KÄ±rÄ±kkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoÄŸun Ã§abasÄ± sonucu yangÄ±n, fabrikaya sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni ve zararÄ±n belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle