Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta? 2018 imsakiye listesi

Ramazan için geri sayım sürerken ilk günün sahur ve iftar saatleri gündeme geldi. 2018 takvimine göre Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta?



KIRIKKALE İMSAKİYE BİLGİLERİ

Kırıkkale’de ilk sahur 03:40’da, iftar ise 20:01’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kırıkkale merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:48 16:41 20:01 21:37 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:39 05:23 12:48 16:41 20:02 21:39 18 Mayıs 2018 Cuma 03:37 05:22 12:48 16:41 20:03 21:40 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:36 05:21 12:48 16:42 20:04 21:41 20 Mayıs 2018 Pazar 03:35 05:20 12:49 16:42 20:05 21:43 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:34 05:19 12:49 16:42 20:06 21:44 22 Mayıs 2018 Salı 03:32 05:19 12:49 16:42 20:07 21:45 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:31 05:18 12:49 16:43 20:07 21:47 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:17 12:49 16:43 20:08 21:48 25 Mayıs 2018 Cuma 03:29 05:17 12:49 16:43 20:09 21:49 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:28 05:16 12:49 16:43 20:10 21:50 27 Mayıs 2018 Pazar 03:27 05:15 12:49 16:44 20:11 21:52 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:26 05:15 12:49 16:44 20:12 21:53 29 Mayıs 2018 Salı 03:25 05:14 12:49 16:44 20:12 21:54 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:14 12:49 16:45 20:13 21:55 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:13 12:50 16:45 20:14 21:56 1 Haziran 2018 Cuma 03:22 05:13 12:50 16:45 20:15 21:57 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:21 05:12 12:50 16:45 20:15 21:59 3 Haziran 2018 Pazar 03:20 05:12 12:50 16:46 20:16 22:00 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:20 05:12 12:50 16:46 20:17 22:01 5 Haziran 2018 Salı 03:19 05:11 12:50 16:46 20:17 22:02 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:18 05:11 12:51 16:46 20:18 22:03 7 Haziran 2018 Perşembe 03:18 05:11 12:51 16:47 20:19 22:03 8 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:11 12:51 16:47 20:19 22:04 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:17 05:11 12:51 16:47 20:20 22:05 10 Haziran 2018 Pazar 03:16 05:10 12:51 16:47 20:20 22:06 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:16 05:10 12:52 16:48 20:21 22:07 12 Haziran 2018 Salı 03:16 05:10 12:52 16:48 20:21 22:07 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:15 05:10 12:52 16:48 20:22 22:08 14 Haziran 2018 Perşembe 03:15 05:10 12:52 16:48 20:22 22:09

YOZGAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ



İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Yozgat’ta ilk sahur 03:53’de, iftar ise 20:20’de yapılacak. Kırıkkale ve Yozgat’ın dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.