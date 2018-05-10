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    Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta? 2018 imsakiye listesi

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Tüm yurt gibi Kırıkkale ve Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kala sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyen bölge halkı, 2018 imsakiye listesini inceliyor. Peki Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur kaçta yapılacak, Ramazan’ın ilk iftarı kaçta açılacak? İşte il il 30 günlük imsakiye bilgileri!

    Ramazan için geri sayım sürerken ilk günün sahur ve iftar saatleri gündeme geldi. 2018 takvimine göre Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta?

    KIRIKKALE İMSAKİYE BİLGİLERİ

    Kırıkkale’de ilk sahur 03:40’da, iftar ise 20:01’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kırıkkale merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:4005:2412:4816:4120:0121:37
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:3905:2312:4816:4120:0221:39
    18 Mayıs 2018 Cuma03:3705:2212:4816:4120:0321:40
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:3605:2112:4816:4220:0421:41
    20 Mayıs 2018 Pazar03:3505:2012:4916:4220:0521:43
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:3405:1912:4916:4220:0621:44
    22 Mayıs 2018 Salı03:3205:1912:4916:4220:0721:45
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:3105:1812:4916:4320:0721:47
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:3005:1712:4916:4320:0821:48
    25 Mayıs 2018 Cuma03:2905:1712:4916:4320:0921:49
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:2805:1612:4916:4320:1021:50
    27 Mayıs 2018 Pazar03:2705:1512:4916:4420:1121:52
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:2605:1512:4916:4420:1221:53
    29 Mayıs 2018 Salı03:2505:1412:4916:4420:1221:54
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:2405:1412:4916:4520:1321:55
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:2305:1312:5016:4520:1421:56
    1 Haziran 2018 Cuma03:2205:1312:5016:4520:1521:57
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:2105:1212:5016:4520:1521:59
    3 Haziran 2018 Pazar03:2005:1212:5016:4620:1622:00
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:2005:1212:5016:4620:1722:01
    5 Haziran 2018 Salı03:1905:1112:5016:4620:1722:02
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:1805:1112:5116:4620:1822:03
    7 Haziran 2018 Perşembe03:1805:1112:5116:4720:1922:03
    8 Haziran 2018 Cuma03:1705:1112:5116:4720:1922:04
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:1705:1112:5116:4720:2022:05
    10 Haziran 2018 Pazar03:1605:1012:5116:4720:2022:06
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:1605:1012:5216:4820:2122:07
    12 Haziran 2018 Salı03:1605:1012:5216:4820:2122:07
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:1505:1012:5216:4820:2222:08
    14 Haziran 2018 Perşembe03:1505:1012:5216:4820:2222:09

    YOZGAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ

    İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Yozgat’ta ilk sahur 03:53’de, iftar ise 20:20’de yapılacak. Kırıkkale ve Yozgat’ın dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:3505:1812:4316:3619:5621:32
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:3405:1812:4316:3619:5721:33
    18 Mayıs 2018 Cuma03:3205:1712:4316:3619:5821:35
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:3105:1612:4316:3619:5921:36
    20 Mayıs 2018 Pazar03:3005:1512:4316:3720:0021:37
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:2805:1412:4316:3720:0021:39
    22 Mayıs 2018 Salı03:2705:1412:4316:3720:0121:40
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:2605:1312:4416:3720:0221:41
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:2505:1212:4416:3820:0321:43
    25 Mayıs 2018 Cuma03:2405:1212:4416:3820:0421:44
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:2305:1112:4416:3820:0521:45
    27 Mayıs 2018 Pazar03:2205:1012:4416:3920:0621:46
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:2105:1012:4416:3920:0621:48
    29 Mayıs 2018 Salı03:2005:0912:4416:3920:0721:49
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:1905:0912:4416:3920:0821:50
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:1805:0812:4416:4020:0921:51
    1 Haziran 2018 Cuma03:1705:0812:4516:4020:0921:52
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:1605:0712:4516:4020:1021:53
    3 Haziran 2018 Pazar03:1505:0712:4516:4020:1121:54
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:1405:0712:4516:4120:1121:55
    5 Haziran 2018 Salı03:1405:0612:4516:4120:1221:56
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:1305:0612:4516:4120:1321:57
    7 Haziran 2018 Perşembe03:1305:0612:4616:4120:1321:58
    8 Haziran 2018 Cuma03:1205:0612:4616:4220:1421:59
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:1205:0512:4616:4220:1522:00
    10 Haziran 2018 Pazar03:1105:0512:4616:4220:1522:01
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:1105:0512:4616:4220:1622:01
    12 Haziran 2018 Salı03:1105:0512:4716:4320:1622:02
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:1005:0512:4716:4320:1722:03
    14 Haziran 2018 Perşembe03:1005:0512:4716:4320:1722:03


    TÜM İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 

     

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