Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta? 2018 imsakiye listesi

Ramazan için geri sayım sürerken ilk günün sahur ve iftar saatleri gündeme geldi. 2018 takvimine göre Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Kırıkkale ve Yozgat’ta ilk sahur saat kaçta?
KIRIKKALE İMSAKİYE BİLGİLERİ
Kırıkkale’de ilk sahur 03:40’da, iftar ise 20:01’de yapılacak. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kırıkkale merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. İlçelerin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:40
|05:24
|12:48
|16:41
|20:01
|21:37
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:39
|05:23
|12:48
|16:41
|20:02
|21:39
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:37
|05:22
|12:48
|16:41
|20:03
|21:40
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:36
|05:21
|12:48
|16:42
|20:04
|21:41
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:35
|05:20
|12:49
|16:42
|20:05
|21:43
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:34
|05:19
|12:49
|16:42
|20:06
|21:44
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:32
|05:19
|12:49
|16:42
|20:07
|21:45
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:31
|05:18
|12:49
|16:43
|20:07
|21:47
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:30
|05:17
|12:49
|16:43
|20:08
|21:48
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:29
|05:17
|12:49
|16:43
|20:09
|21:49
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:28
|05:16
|12:49
|16:43
|20:10
|21:50
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:27
|05:15
|12:49
|16:44
|20:11
|21:52
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:26
|05:15
|12:49
|16:44
|20:12
|21:53
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:25
|05:14
|12:49
|16:44
|20:12
|21:54
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:24
|05:14
|12:49
|16:45
|20:13
|21:55
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:23
|05:13
|12:50
|16:45
|20:14
|21:56
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:22
|05:13
|12:50
|16:45
|20:15
|21:57
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:21
|05:12
|12:50
|16:45
|20:15
|21:59
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:20
|05:12
|12:50
|16:46
|20:16
|22:00
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:20
|05:12
|12:50
|16:46
|20:17
|22:01
|5 Haziran 2018 Salı
|03:19
|05:11
|12:50
|16:46
|20:17
|22:02
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:18
|05:11
|12:51
|16:46
|20:18
|22:03
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:18
|05:11
|12:51
|16:47
|20:19
|22:03
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:17
|05:11
|12:51
|16:47
|20:19
|22:04
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:17
|05:11
|12:51
|16:47
|20:20
|22:05
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:16
|05:10
|12:51
|16:47
|20:20
|22:06
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:16
|05:10
|12:52
|16:48
|20:21
|22:07
|12 Haziran 2018 Salı
|03:16
|05:10
|12:52
|16:48
|20:21
|22:07
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:15
|05:10
|12:52
|16:48
|20:22
|22:08
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:15
|05:10
|12:52
|16:48
|20:22
|22:09
YOZGAT 2018 İMSAKİYE BİLGİLERİ
İç Anadolu’nun bir diğer ilçesi Yozgat’ta ilk sahur 03:53’de, iftar ise 20:20’de yapılacak. Kırıkkale ve Yozgat’ın dışındaki diğer illerin 2018 imsakiye bilgilerini de sayfanın sonundaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:35
|05:18
|12:43
|16:36
|19:56
|21:32
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:34
|05:18
|12:43
|16:36
|19:57
|21:33
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:32
|05:17
|12:43
|16:36
|19:58
|21:35
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:31
|05:16
|12:43
|16:36
|19:59
|21:36
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:30
|05:15
|12:43
|16:37
|20:00
|21:37
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:28
|05:14
|12:43
|16:37
|20:00
|21:39
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:27
|05:14
|12:43
|16:37
|20:01
|21:40
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:13
|12:44
|16:37
|20:02
|21:41
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:12
|12:44
|16:38
|20:03
|21:43
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:24
|05:12
|12:44
|16:38
|20:04
|21:44
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:23
|05:11
|12:44
|16:38
|20:05
|21:45
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:22
|05:10
|12:44
|16:39
|20:06
|21:46
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:21
|05:10
|12:44
|16:39
|20:06
|21:48
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:20
|05:09
|12:44
|16:39
|20:07
|21:49
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:19
|05:09
|12:44
|16:39
|20:08
|21:50
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:18
|05:08
|12:44
|16:40
|20:09
|21:51
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:17
|05:08
|12:45
|16:40
|20:09
|21:52
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:16
|05:07
|12:45
|16:40
|20:10
|21:53
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:15
|05:07
|12:45
|16:40
|20:11
|21:54
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:14
|05:07
|12:45
|16:41
|20:11
|21:55
|5 Haziran 2018 Salı
|03:14
|05:06
|12:45
|16:41
|20:12
|21:56
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:13
|05:06
|12:45
|16:41
|20:13
|21:57
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:13
|05:06
|12:46
|16:41
|20:13
|21:58
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:12
|05:06
|12:46
|16:42
|20:14
|21:59
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:12
|05:05
|12:46
|16:42
|20:15
|22:00
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:11
|05:05
|12:46
|16:42
|20:15
|22:01
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:11
|05:05
|12:46
|16:42
|20:16
|22:01
|12 Haziran 2018 Salı
|03:11
|05:05
|12:47
|16:43
|20:16
|22:02
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:10
|05:05
|12:47
|16:43
|20:17
|22:03
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:10
|05:05
|12:47
|16:43
|20:17
|22:03