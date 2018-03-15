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    Kırıkkale Türkiye Haritası üzerinde nerede bulunuyor?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale, Türkiye'nin iç anadolu bölgesinde yer alan bir ilidir. 9 adet ilçesi bulunan şehrin, toplamda 185 adet köyü bulunmaktadır. Kırıkkale, en son nüfus sayımına göre 271 bin olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre bu kentte kilometre başına 60 kişi düşmektedir. Peki, plaka kodu 71 olan Kırıkkale nerede yer alıyor? İşte, Kırıkkale hakkında merak edilen detaylar

    Şehrin adını nereden aldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir. Kırıkkale, 21 Haziran 1989 târih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemim başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. İlk vâlisi Fikret Güven, 17 Ağustos 1989 târihinde yapılan törenle il vâliliği görevine başlamıştır.

    2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 85 mahalle ve ayrıca 185 köy vardır.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Kırıkkale, bünyesinde bulundurduğu önemli sanayi kuruluşlarıyla Savunma ve Petro-Kimya can damarı durumdadır. Önemli sanayi kuruluşları:

    Tüpraş Orta Anadolu Rafinerisi
    MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası
    MKEK Hafif Silah Fabrikası
    MKEK Mühimmat Fabrikası
    MKEK Barut Fabrikası
    MKEKPirinç Fabrikası
    MKEK Hurda İşletim Fabrikası
    Kırdemir Kırıkkale Demir Çelik Fabrikası

    İlin kuzeyinde Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepeleri bulunur. Topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. olup kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Koçu Dağı uzanmaktadır. Bu dağ, 4×7 km boyutlarındadır. Yığlıtepe, deniz seviyesinin 1278 m. üstündedir. Güney-güneydoğuda Denek Dağ Sırası bulunmaktadır. Bu dağ sırası Çoruhözü Vâdisi'nin güneyinde uzanmaktadır.

    İl yüzölçümünün küçük bir bölümünü ovalar oluşturur. Kuzeydeki Çamlıca ve Karakaya tepeleriyle güneydeki Denek Dağı’nın arasında Kırıkkale Ovası uzanmaktadır. Kırıkkale ilinde yerleşimin önemli bölümü buradadır. Ovanın en geniş yeri, Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’a aktığı noktadır.

    İl sınırları içerisindeki yaylalar, deniz seviyesinin 1200-1600 m üzerindedir.

    Şehrin en önemli akarsuyu Kızılırmak'tır. 94 km'lik bir bölüm şehir sınırları içinde yer alır. Kentin güney ve batısından geçer. Kent, Kızılırmak'la yerleşim olarak birleşmiş durumdadır. Kızılırmak, Yeşil Vadi Projesi'yle koruma altına alınmıştır. Kapulukaya Hidroelektrik Santrali bu ırmak üzerinde kurulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Şehirde Sulakyurt-Danacı Göleti'yle Ahılı deresi üzerinde sulama amaçlı bir gölet vardır. Enerji amaçlı kullanılan Kapulukaya Barajı'nın ardında suların birikmesiyle oluşmuş -isimsiz- yapay bir göl bulunur.

    Etiketler: kırıkkale , kırıkkale nerede , kırıkkale türkiye haritası , gündem
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