Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den açığa alındı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A.D., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Yüzbaşı A.D.’nin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından silah ve askeri kimliğine el konulduğu öğrenildi.
Yüzbaşı A.D., 1 yıldan beri Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yapıyordu.
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