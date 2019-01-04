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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent TATOĞULLARI/ DHA
04.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı

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Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı

Kırgızistan'daki sevgilisinin yanına gidemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Halil T. (24), üst geçitte kurusıkı tabancayla çevreye rastgele ateş etti. Polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Halil T., "Ben yalnızca sevdiğimi istiyorum. Beni onun yanına götürün" dedi.

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  • Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı
  • Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı
  • Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı
  • Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince korku saçtı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Kurusıkı tabancayla bulvar üzerindeki üst geçide çıkan Halil T., çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, aralarında özel harekât ekiplerinin de bulunduğu polisler sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra özel harekât ekipleri operasyon için harekete geçti. Halil T., uzun namlulu silahlarla üst geçide çıkan ekipleri yanına yaklaştırmadı. Tek arzusunun Kırgızistan'da bulunan sevgilisine kavuşmak olduğu söyleyen Halil T., yalnızca emniyet müdürü ile konuşacağını söyledi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi ile Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı Caner Çiçek, Halil T.'ye tabancasını atarsa yardımcı olabileceklerini söyledi. Halil T., bunun üzerine tabancasını yola fırlatarak teslim oldu. Tek isteğinin sevgilisine kavuşmak olduğunu tekrarlayan Halil T., "Sevgilimi yanımda istiyorum. Beni onun yanına götürün ya da onu buraya getirin. Başka bir şey istemiyorum. Sevgilim Kırgızistan'da" diye konuştu.

Gözaltına alınan Halil T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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