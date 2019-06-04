‘Kırgınlıklar tamir edilmeli’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında, “Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun tüm Türk vatandaşları muhabbet ve hürmetle bayramlaşırken, gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir” dedi.
Bahçeli’nin mesajı özetle şöyle: “Şırnak’ta uzanan elin Ankara’da tutulacağını, Diyarbakır’da uzatılan ikramın İstanbul’da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim. Terörle mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmelidir. Bu kapsamda Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden kuşkum yoktur. Kapımız ve gönlümüz teröristler dışında herkese sonuna kadar açıktır. ”
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