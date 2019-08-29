Kiralık katiline müebbet istendi
PENDİK’te, ilköğretim okulu öğretmeni İlkay Sivaslı’yı (41), 21 Nisan’da tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Doğan (45) hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, olaydan sonra cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan öğretmen İlkay Sivaslı’nın eski sevgilisi İbrahim E. hakkında ise Sivaslı’nın öldürülmesi olayına karışmadığı ve atılı suçu işlemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
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