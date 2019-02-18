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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kiralık araçta GPS oyunu! 15 bin TL masraf çıkarttılar...

Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
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Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
Kiralık araçta GPS oyunu! 15 bin TL masraf çıkarttılar...

İnternetten ‘fiyatı uygun’ diye kiraladığı araç, dönüş yolunda çalışmadı. Kendisine 15 bin TL masraf çıkarılan Hürriyet Ankara okuru, oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Hürriyet Ankara'dan Fatih Tekeci, kiralık otomobillerdeki GPS oyununu yazdı. İsminin gizli kalmasını isteyen bir okur başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

UYGUN FİYATA ALDANDI

“Memleketime gitmem, bu nedenle de acilen araç kiralamam gerekiyordu. İnternette arama yapıp, üst sıralarda çıkan sonuçlardan birine tıkladım. Günlük kiralama bedeli uygun olduğu için fazla araştırma yapmadan sitedeki cep telefonunu aradım ve ‘ortak bir noktada buluşma’ teklifleri üzerine aracı teslim aldım. Bu arada göz ucuyla okuduğum iki günlük sözleşme haricinde prosedür gereği aracın ederi kadar senet imzalattılar.

DÖNÜŞ YOLUNDA ÇALIŞMADI

Aracı sorunsuz şekilde kullandım. Dönüş yolunda Ankara’ya yakın bir tesiste mola verdim. Yemek sonrası araç çalışmıyordu. Bilgi vermek için aradığımda ‘sakın hareket ettirme, hemen geliyoruz’ dediler. Bir süre sonra oto kurtarıcı ile yanıma iki kişi geldi. Kaputu açıp baktılar, ‘motor kilitlenmiş, sen bu arabaya ne yaptın’ deyip çıkıştılar. Aracı çekiciye yüklediler, tamir ettirip masrafı bildireceklerini söylediler.

15 BİN TL MASRAF ÇIKTI

Ertesi gün beni arayan kişi, motorun büyük zarar gördüğünü, yeni motor yapılacağını, masrafın 15 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Derdimi anlatmaya çalışınca, ellerindeki senedi icraya vermekle tehdit etti. Bir süre sonra icra tebligatı gelince, bir avukata başvurdum. Konuyu araştırınca da merdiven altı oto kiralamacıların GPS cihazına bağlı bir alet ile otomobilin motorunu bloke ettiğini öğrendim.

OKURDAN NOT: Mağdur edildiğimi ispatlamak için hukuk mücadelesi veriyorum. Araç kiralayacaklara tavsiyem, çok dikkatli olsunlar. 30-40 TL ucuzuna kaçıp, mağduriyet yaşamasınlar."

Kiralık araçta GPS oyunu 15 bin TL masraf çıkarttılar...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Fatih Tekeci
Fatih Tekeci
ftekeci@hurriyet.com.tr
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