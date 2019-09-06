Kiralık araçlar Yenikapı’da
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘israf’ olarak nitelendirip seçim öncesi ve sonrası defalarca dile getirdiği, AK Parti döneminde belediyeye ait olup AK Parti teşkilatları tarafından da kullanıldığı ileri sürülen araçlar önceki gece yarısından itibaren Yenikapı’daki miting alanına toplanmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli tarafından getirilen araçlar kayıt altına alındıktan sonra alanda dizildi. Araçların bazılarında ‘İBB Hizmet aracı’ ibaresinin bulunduğu görüldü. Sergi alanında dizilen otomobillerin çoğu Renault Clio markayken, Mercedes, Volkswagen gibi lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekti. Görevliler kamyon, kamyonet ve panelvanların da olduğu 400’den fazla aracın alana giriş yaptığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Dağ fare doğurdu” dedi.
'KARA PROPAGANDA'
Göksu, “İBB Başkanı seçimden önce ‘1717 tane makam aracı var’ demişti. Görünüşe göre ortada makam aracı yok belediye hizmet araçları var. Hani bunlar makam araçlarıydı? Görünen o ki seçim zamanı yapılan kara propagandayı bugün de sürdürüyorlar. Ama ortaya çıkan tablo ‘Dağ fare doğurdu’ dedirtiyor. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul’da hizmeti durdurmuş durumdalar.”
Araçlara ilişkin CHP kulislerinde, İBB ve bağlı kuruluşlar için 4 firmadan 20 binin üzerinde araç kiralandığı, bu araçlar için 60 milyon lira ödendiği ve söz konusu araçların ihtiyaç fazlası ya da İBB hizmetleri dışında AK Parti teşkilatları, çeşitli kişi ve STK’lara tahsis edilen araçlar olduğu iddia edildi.
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