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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
24.10.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Kiralık araçla gezi planı acı bitti

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Kiralık araçla gezi planı acı bitti

TUNCELİ'de, bir bankanın beton bloğuna çarpan otomobilin sürücüsü Sercan Demirel (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Demir (18) yaşamını yitirdi. İki arkadaşın, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi'ni gezmeye gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı.

Kaza, dün gece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yaşayan Sercan Demirel ile Metin Demir, kiraladıkları otomobille Pülümür Vadisi'ne gitmek için yola çıktı. Demirel yönetimindeki 62 AF 879 plakalı otomobil, Tunceli- Erzincan karayolunun İnönü Mahallesi kesiminde kontrolden çıkıp, bir bankanın beton bloğuna çarptı.

Kiralık araçla gezi planı acı bitti

HIZ GÖSTERGESİ 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı otomobilin sürücü Sercan Demirel ile Metin Demir ağır yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarılan Demirel ve Demir, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmek için yola çıkarıldı.

BİRİ YOLDA, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ancak Sercan Demirel yolda, Metin Demir ise hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki arkadaşın cansız bedenleri, aynı hastanenin morguna konulurken, acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.

 

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