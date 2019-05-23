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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
23.05.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Kiralık araçla facia... Üniversite öğrencileri kaza yaptı: Ölüler ve yaralılar var

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Denizli’nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin kiralık otomobille tırla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Öğrencilerden Halit Atabay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril’den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.

4 ÖĞRENCİ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz, Ömer Beder, Halit Atabay ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi’yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Halit Atabay’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 

ARABA KİRALAMIŞLAR

Öte yandan araçtaki öğrencilerin, otomobili kiraladıkları ve kent merkezine gezmeye gittikleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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