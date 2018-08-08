Kiraladıkları otomobilleri satan çete yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nisan ayında Çekmeköy Polis Merkezi'ne başvuran İ.S., otomobil almak için internetten bir kişiyle anlaştığını, ancak şahısların parayı aldıktan sonra otomobilin devir teslimini yapmadan aracı kendisinde bırakarak ortadan kaybolduklarını iddia ederek şikayette bulundu. Daha öncede yine aynı yöntemle dolandırıldığını iddia eden başka şahısların başvurusunu da inceleyen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuların meydana geliş şeklindeki benzerlikten yola çıkarak çalışmalarını genişletti. Satılmaya çalışılan otomobillerin oto kiralama firmalarından kiralandığı bilgisine ulaşan Çekmeköy Asayiş Büro ekipleri, otomobillerden birinin GPS kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtların incelenmesiyle ortaya çıkan adresler çevresinde yapılan kamera görüntüsü araştırmalarında, şüpheli şahsın Mustafa C. olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Mustafa C.’nin Sultanbeyli’de kiraladığı büroya baskın düzenleyen Çekmeköy Asayiş Bürosu ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Şahısların oto kiralama firmalarından araç kiralayarak, araçları internet sitesi üzerinden satışa sundukları, aracı almak için gelen şahıslarla geçici süre ile kiraladıkları iş yerlerinde görüştükleri ve satış işlemi için parayı aldıktan sonra noter kapısında bırakarak kayıplara karıştıkları tespit edildi. Şahısların otomobilleri ve iş yerlerini sahte kimlik ve belgelerle kiraladıkları da tespit edildi. Şimdiye kadar bu yöntemle Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

“ÇAYA İLAÇ KATTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

Mağdurlardan A.L. internetten otomobil bulduğunu ve otomobilin sahibi ile iletişime geçtiğini belirterek, “İnternette bir araç beğendik, aracı almak için şahıs ile görüştük. Şahıs kendini şoför olarak tanıttı, bir de Çekmeköy’de iş yerinin olduğunu söyledi. Şahısla birlikte otomobile baktık, beğendik ardından patronu ile pazarlığımızı yaptık, anlaştık. Daha sonra Kozyatağı’nda bir büfede buluştuk. Bunlardan sonra aracın satışını yapmak üzere, ödemeyi yapmak üzere Çekmeköy’e geldik. Ofise geldiğimizde şahıs bize çay ısmarladı, ben çaydan şüphelendim çünkü çaya bir şey katıldığını düşünüyorum yoksa ben parayı noterde verecektim. Daha sonra ödemeyi yaptım, parayı verdim” şeklinde konuştu.

“51 BİN 750 TL KAPTIRDIM”

51 bin 750 TL para kaptırdığını belirten A.L., “Otomobilin faturasını, anahtarını ve yedek lastiklerini almak üzere Üsküdar’a şoför ile yola çıktık, bunları aldıktan sonra otomobilin satışını yapıp normale dönecektik. 51 bin 750 TL para kaptırdım. Bana ‘Otomobil aile şirketimizin otomobili, biz satıyoruz. Satışı bazen eniştem yapıyor bazen ben yapıyorum’ diye bizi kandırdı” dedi.

“SAĞDA BİR YERDE DURDU, GİTTİ VE BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ”

Şüpheli şahsın otomobil ile faturayı ve yedek lastikleri alıp geleceğini söyleyip bir daha geri dönmediğini ifade eden A.L., “Bu patron olan şahıs iş yerinde kaldı, ben şoför ile birlikte Üsküdar’a doğru yola çıktım. Sağda bir yerde durdu ‘Ben faturayı, anahtarı ve yedek lastikleri alıp geliyorum’ dedi. Gitti ve gelmedi, ardından telefon ettim ‘Geliyorum’ dedi, bir daha telefon ettiğim zaman ‘Faturayı kestiriyorum, geliyorum’ dedi ve ardından telefonu kapattı bir daha ulaşamadık” diye konuştu.

Şahıs M. Canpolat Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.