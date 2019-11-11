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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
11.11.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Kiracı dehşeti! Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı

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Kiracı dehşeti! Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı

KOCAELİ’de, dün gece kiracılarının evinden gürültü gelmesi üzerine kapıyı çalan Yüksel Çalışır, evde uyuşturucu kullanıldığını fark etti. Kiracılara evi terk etmesini söyleyen Yüksel Çalışır, evde bulunanların saldırısına uğradı. Ev sahibi Çalışır, karnından bıçaklanırken eşi ve 12 yaşındaki oğlu ise darp edildi.

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  • Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı
  • Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı
  • Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı
  • Ev sahibi yaşadığı kâbusu anlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kuzey Mahallesi Pamuk Sokak üzerindeki müstakil binada dün gece meydana geldi. Sokak üzerinde 2 adet müstakil binanın sahibi olan Yüksel Çalışır, yaklaşık 10 gün önce boş olan evini kiraya verdi. Kiracıların sürekli gece saatlerinde gürültü çıkarması üzerine dün akşam kapıyı çalan Yüksel Çalışır, tanımadığı bir kişinin ‘Sen kimsin, ne konuşuyorsun?’ çıkışına sinirlendi.

Bu sırada içeride uyuşturucu kullanıldığını gören Yüksel Çalışır, daha fazla sinirlenerek hemen evi boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine evin içerisindeki yaklaşık 10 kişi dışarı çıkarak Yüksel Çalışır’a saldırdı. Gürültüler üzerine dışarı çıkan Yüksel Çalışır’ın eşi Gülay Çalışır ve 12 yaşındaki oğlu Sezai’yi de ağır şekilde darp eden grup, Yüksel Çalışır’ı karnından bıçakladı. Bu sırada arbedeyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi gören saldırganlar, kaçarak kayıplara karıştı.

Evini kiraya vermek istemediğini ancak kiracı kadının haline acıdıklarını anlatan Yüksel Çalışır, “Antepli bir kadın geldi. Felçli bir annesi ve 2 tane oğlu vardı. Bize kocasının kazada öldüğünü söyledi.

Bunlar bizden kiralık ev istediler. Biz evi kiraya vermek istemiyorduk normalde ama o felçli kadını görünce üzüldük. Kendi kendimize, ‘Verelim, otursunlar’ dedik. Evi verdikten 3-4 gün sonra gece yarıları çok ses gelmeye başladı. Saat 00.00’da, 01.00’da çok fazla ses çıkıyor. Benim eşim uyardı daha önce bunları. Kadın, eşime ‘tamam’ dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine sesler başladı. Biz ondan sonra bir şey demedik.”

Olay gecesini anlatan Çalışır, “Dün akşam ağabeyimin evinde oturuyorduk. Saat 00.00 civarıydı. Geç geldik eve, hanımla yemek yapacaktık. Baktık çok ses geliyor. ‘Bir bakalım, ne var bu işin içinde’ dedik. Kapısına vurup, ‘Hayırdır, neden bu kadar bağırıyorsunuz?’ diye sordum. Odadan bir adam çıkıp, ‘Sen kimsin, ne konuşuyorsun?’ dedi.  Çok şaşırdım. Ben de, ‘Asıl sen kimsin?

Gece saat kaç olmuş. Ne bağırıyorsun?’ dedim. İçeriye şöyle bir göz attım. Bir baktım ki bunlarda esrar var. Sarıp sarıp esrar içiyorlar. ‘Hemen benim evimi boşaltın’ dedim. Arka odada 2 kişi daha varmış. Çökmüşler orada esrar sarıyorlarmış. Ben ‘Evden çıkın’ deyince o 2 kişi çıkıp bana saldırmaya başladı. İçeriden eşim gelince bu sefer eşime ve oğluma vurmaya başladılar.

Ben de vurmaya çalıştım ama adam bıçak çıkarıp salladı. Allah’tan bıçak büküldü. Saplanmadı bana. Bıçak bükülmeseydi şimdi ölmüştüm. Sesleri duyunca konu komşu geldi. Sonra polis geldi. Ben bayılmışım, eşimle hastaneye kaldırmışlar” şeklinde konuştu.

Saldırganların elinde tüfek gördüğünü ancak ateş etmeye fırsat bulamadan polisin geldiğini söyleyen Çalışır, “Ellerinde tüfek vardı. Karşıdan polisin geldiğini görünce tüfeği saklayıp kaçmaya başladılar. Allah’tan polis vaktinde geldi. Yoksa o tüfeği de ateşleyecekti. Belki de çok kişi ölecekti. Çünkü konu komşu hep burada toplanmıştı o sırada. Sonra kaçıp gittiler.

Ondan sonrasını bilmiyorum. Ben bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Benim karnıma bıçak saplamaya çalıştı. Bıçak yamuldu, girmedi. Tekrar arkama geçip arkadan bıçaklamaya çalıştı. Tekrar yamuldu, yine girmedi bıçak.


Hanımın kafasını yarmışlar. O anda neyle vurduklarını bilmiyorum. Benim 12 yaşındaki oğlumu tellere yapıştırıp dövmüşler. Eşime kafasından pansuman yaptılar. Şu anda durumu iyi, bir şeyi yok dediler. Kafatasında falan da bir şey çıkmamış. Beyin kanaması geçirme ihtimalinden dolayı dün akşam bayağı uzun süre kaldık hastanede. Eşim şu anda iyi. Oğlumun yüzünde tokat izleri var. Çocuk evde yatıyor şu an. Kalkamadı. Ben sabah işe gidecektim, işe de gidemedim”

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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