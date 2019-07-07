Kıraathanelerde aile eğitimi sohbetleri
DİYANET İşleri Başkanlığı, aile içi şiddetin önlenebilmesi için Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde kıraathane sohbetlerine başladı. Sohbetlerde şiddetin yayılmasına neden olan geleneksel ve kültürel kalıplar tartışılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları da eğitimlerde hazır bulunuyor.
8 İLDE BAŞLADI
Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile içinde meydana gelen şiddetin son bulması için ‘Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması’ başlığıyla bölgesel eğitimler başlattı. Aile ve Dini Rehberlik Dairesi tarafından planlanan eğitimler ilk olarak Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illerinde düzenlendi.
TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ
Eğitimler Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen uzman ekiplerce yapıldı. Eğitimler kapsamında il müftüsünün moderatörlüğünde panel düzenlendi. Konuyla ilgili cuma vaazı ile kıraathane sohbetleri yapıldı. Sosyal ve kültürel değişimler, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin aileye olumsuz etkileri ve bunları önlemek için genç-yaşlı, kadın-erkek demeden bütün aile bireylerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen eğitimlerde, aile içerisinde merhamet, şefkât ve adalet gibi kavramların aile içi iletişime etkisine değiniliyor. Eğitimler, önümüzdeki günlerde diğer bölge ve illerde de uygulanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle