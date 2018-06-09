Kıraathane yanıtı: Bu işsizliğin itirafıdır

ANTALYA’ya giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gazipaşa ilçesinde partililerce karşılandı. Daha sonra Alanya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’nde muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve turizmcilerle bir araya geldi.

Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi. Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti. Sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Partisi’nin kökünde Kuvayı Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum” dedi. Milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, darbe hukukundan arınmış, gerçek demokratik bir parlamenter sistemi savunduklarını belirtti. Türkiye’nin geleceğinin bir kişiye emanet edilemeyeceğini, bir kişiye emanet edilen ülkelerin tarih sayfasından silindiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun değişmesi lazım. Demokrasiyi savunmak sadece benim görevim değil. Hangi partiye oy verirseniz verin tüm vatandaşların ortak paydası demokrasi olmak zorundadır" dedi.

KIRAATHANE Mİ FABRİKA MI

Kılıçdaroğlu, ülkede çocukların yüzde 90’ının niteliksiz okullara gittiğini ileri sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çocuklarımız bunu hak ediyor mu? Efendim şimdi kıraathaneler yapılacakmış. Niçin? İşsiz sayısı daha çok artacak. Nereye gidecek bu vatandaşlar, kıraathanelere gidecekler. Bu işsizliğin itirafıdır. ‘Ben ülkeyi, ekonomiyi yönetemiyorum, binlerce, milyonlarca işsiz yaratacağım. Onların gideceği tek yer var, kıraathaneler. Fabrikalar yok, çalışan yok. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa nasıl ulaştıracağız? ‘Cumhur ittifakı’na oy vermek isteyen vatandaşımın vicdanına seslenmek istiyorum. Sen oyunu kullanırken kıraathaneden yana mı fabrikadan yana mısın? Çalışandan yana mısın? Hayatımda böyle bir şey duymadım. 'Millet bahçeleri yapacağız'. Elin oğlu uzaydan altın getirmeyi düşünüyor. Yeşil alan mı bıraktın, millet bahçeleri için."