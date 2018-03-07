Kira ödemeyen kiracı için beyanname verilir mi? Döviz kira beyannamesi nasıl verilir?

Ev sahiplerinin (veya işyeri sahiplerinin) kiracılarından tahsil edemedikleri kiralar varsa, alınamayan bu kiralar beyannameye de dâhil edilmeyecek, vergisi de ödenmeyecek (GVK Md. 72). 2016’da peşin tahsil edilen gelecek yıla ait (2017) kira geliri varsa, ertesi yıl (2018) Mart’ta beyan edilecek.
Eğer 2016’da önceki yıla ait (2015) kira bedeli gecikmeli olarak kiracıdan tahsil edilmişse, 25 Mart 2017’ye kadar verilecek beyannameye 2015 kira geliri de dâhil edilip vergisi ödenecek.
KİRA BEDELİ DOLAR VEYA EURO OLARAK TAHSİL EDİLİYORSA BEYANNAMEYE HANGİ KURDAN AKTARILACAK?
Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gelir beyannameye aktarılır (GVK Md. 72).