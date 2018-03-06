Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2018 Kira beyannamesi için istisna tutarı ne kadardır?

Maliye 2008’de köklü bir değişiklik yaptı. “Artık ‘tüm işyeri kiraları’ ve ‘500 TL üstü konut kiraları’ bankadan veya PTT’den ödenecek” dedi. Banka hesap hareketleri dışında ayrıca; tapu dairelerinden, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden, su idarelerinden (aboneliklerinden) beyan dışı kalan kira gelirlerinin tespitine yönelik veriler toplandı. Çat kapı denetimler de yapıldı. Maliyeci, kiracıya “ne kadar kira ödüyorsun?” diye sordu. Ev sahibinin kira geliri Maliye’de görünmezken (veya düşük görünürken) kiracı “1.000 TL aylık kira ödüyorum” dediğinde, ev sahiplerine yüklü cezalar gitti. 2008’den sonra Maliye radarını

güçlendirdi diyebiliriz yani... Kira gelirinden dolayı beyanname veren kişi sayısı önce 1 milyonu, sonra 1,5 milyonu geçti, 2016’da 1,8 milyonu buldu. Kira kaynaklı vergi gelirleri her yıl katlanarak arttı. Bir yılda elde edilen kira gelirleri için, ertesi yıl Mart ayında gelir vergisi beyannamesi vermek gerekiyor. 2018 yılı için son tarih 25 Mart. Konu hassas... Beyannamesini süresinde vermeyip, Maliye’nin tespiti sonrası vergisini ödeyenler, yalnız vergi cezasına muhatap olmuyorlar ayrıca vergi istisnası (2017’de beyan edilecek 2016 yılı gelirleri için 3.800 TL’lik) avantajını da kaybediyor (GVK Md. 21).

KİRA GELİR VERGİSİ İSTİSNA TUTARI NE KADAR?

2016’da yıl boyunca 3.800 liraya kadar konut kirası elde edenler için beyan da yok, vergi de yok. 3.800 liranın üstünde konut kira geliri olanlar beyanname erecek. (GVK. Md. 21)

Her yıl yeniden belirlenen bu istisna tutarı 2015 gelirleri için 3.600 liraydı, 2017 gelirleri için ise bu tutar 3.900 lira olarak açıklandı. Bu tutar 2018 yılında 4.400 TL olarak duyuruldu. (2016 gelirlerine ilişkin 3.800 liralık istisna 290 no.lu ve 2017 gelirleri için 3.900 liralık istisna 296 no.lu GV Genel Tebliği’nde açıklandı).

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?



Aylık kira geliri 1.000 lira ile 1.500 lira arası olan konutlar için hesaplanan vergi, yaklaşık bir aylık kiraya denk gelmekte. Yani, bu aralıkta kira alanlar için ‘bir yıllık kiranın bir aylığı devlete ödenecek’ diyebiliriz.

Kira gelirinin büyüklüğüne göre vergi oranları; yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’dir. 2017 kiralarının; her ay değişmeden aynı bedel üzerinden

yıl boyunca tahsil edildiği varsayılmıştır.



Kira gelirinden dolayı beyanname verecek olan mükellefler, GV Yasası’nın 89. maddesinde yazılı olan ve ödenecek vergiyi azaltabilecek olan indirimleri de

(özel sigorta prim ve katkı payları, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları) gösterilen sınırlar çerçevesinde vergi hesabına dâhil edebilir.

ÖDEYECEĞİM VERGİYİ ‘GÖTÜRÜ GİDER’ NE KADAR AZALTIR?



Basitçe hesaplama şöyle: Yıllık kira gelirinden, önce istisna (2016’da elde edilen kira gelirleri için 3.800 lira istisna. 2017 için 3.900 lira) ve yüzde 25 götürü gider düşülüyor, sonra vergi hesaplanıyor. Götürü giderde; 3.800 liralık istisna düşülmüş kira gelirinin yüzde 25’i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanıyor. Götürü gider yöntemini seçenler; aşağıdaki tablodan, elde edilen yıllık kira tutarına göre ne kadar vergi ödeyeceğini görebilirler. Beyanname verecek mükellefler iki farklı gider yönteminden birisini tercih edebiliyor. Birisi götürü gider, diğeri gerçek gider (GVK Md. 74).

ÖDEYECEĞİM VERGİYİ ‘GERÇEK GİDERLER’ NE KADAR AZALTIR?



Gerçek gider yöntemini seçenler de yıllık kira gelirinden, önce istisna (2016’da elde edilen kira gelirleri için 3.800 lira istisna, 2017 için 3.900 lira) ve sonra gerçek giderleri düşüp, kalan tutar üzerinden vergiyi hesaplayabiliyor. Götürü gidere göre farkı, giderler belgeli olmak zorunda.

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ Mİ, GERÇEK GİDER YÖNTEMİ Mİ, NASIL KARAR VERECEĞİM?



Götürü giderde (2016 yılı gelirleri için 3.800 liralık istisna düşülmüş) kira gelirinin yüzde 25’i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanıyor. Mülk sahiplerinin büyük çoğunluğu hem hesaplaması kolay olduğundan, hem de dönem içindeki gerçek gideri, götürü giderden (gelirin yüzde 25’inden) daha düşük tutarda olduğundan, götürü gideri tercih etmekte. Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl bu yöntemden vazgeçemiyorlar (GVK Md. 74).