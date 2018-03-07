Kira alınmayan ev için vergi ödeniyor mu? Yurtdışında yaşayanlar kira geliri vergisi ödeyecek mi?

“Yeğenimden para alacak değilim, kira almadığım halde vergi mi ödeyeceğim” sorusunun cevabı “evet vergi ödenmesi gerekiyor.” Yeğen değil; amca, dayı, teyze, hala, kuzen de olsa fark etmiyor, ‘vergisi var.’ “Kira alınmamışsa vergisi nasıl hesaplanacak” derseniz, emsal kira bedeli (emlak vergi değerinin yüzde 5’i) üzerinden vergisi ödenecek.

KIZIMDAN KİRA ALMIYORUM VERGİSİ VAR MI?



Anne, baba, çocuk veya kardeşin kira ödemeksizin oturduğu konut için, konut sahibi vergi ödemiyor. Aynı kişiye (yakınına) ikinci bir konutta tahsis edilmiş ise bu avantaj kalmıyor, emsal kira bedeli üzerinden ev sahibi (ikinci konut için kira almasa da) vergisini ödüyor (GVK Md. 73).

TORUNUMDAN KİRA ALMIYORUM VERGİSİ VAR MI?



Toruna bedelsiz olarak verilen konut için de konut sahibi vergi ödemiyor. Binaların mal sahiplerinin, usul-füru (üstsoy-altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli esası uygulanmıyor (GVK Md. 73). Aynı kişiye (yakınına) ikinci bir konutta tahsis edilmiş ise bu avantaj kalmıyor, emsal kira bedeli üzerinden ev sahibi (ikinci konut için kira almasa da) vergisini ödüyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VERGİ VERİYOR MU?

Gurbetçilerimiz için de konut kira gelirleri (2016 için) yıllık 3.800 lirayı (2017 için 3.900 TL) aştığında vergi var, işyeri kirasında ise tutarı ne kadar olursa olsun vergi yok. İşyeri kirası elde eden gurbetçilerimiz beyanname de vermeyecekler.