Kipa çalışma saatleri – Kipa saat kaçta kapanıyor ve açılıyor?

1994 senesinden beri ülkemizde hizmet veren Kipa marketleri, kaliteden asla ödün vermemektedir. Kipa, hipermarket zinciri şeklinde ülkemiz çapında hizmet veren marketler arasında yerini almaktadır. Kipa denildiğinde akıllara ilk gelen ''Haydi Kipaya'' sloganı olmaktadır. Ülkenin her yerinde hizmet verip, bütçeye uygun hizmetleri sunmaktadır. Nitelikten ödün vermeyen Kipa, alışveriş merkezi zincirlerine sahiptir.

Türkiye çapında önemli marketler arasında bulunan Kipa, yabancı ortaklar ile birlikte hızla gelişim gösterdiği söylenebilir. Herkese hitap eden ve hizmet sunan market içerisinde çocuklar adına oyuncaklar, mutfak alışverişi adına gıda reyonları, et- balık reyonları bulunmaktadır. Hobilere ilişkin kitaplar, ev- araç gereçleri, oyuncaklar bulunabilir. Kişi her çeşit gereksinimini karşılayabilir. Kişi, kendine en yakın Kipa marketlerine gidip, her çeşit ihtiyacını karşılayabileceği genişliğe sahiptir.

KİPA KAÇTA KAPANIYOR/AÇILIYOR?

Kipa, kaçta açılıp kaçta kapanıyor sorularını sorgulayan bireyler, Kipa'nın çalışma saatlerini İnternet aracılığıyla araştırmaktadır. Türkiye çapında pek çok bölgede mağazası yer alan Kipa, ürünleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Kipa'dan alışveriş yapmayı isteyen kişiler, marketin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Kipa çalışma saatleri hakkında bilgi vermek doğru olabilir.

KİPA ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş zinciri marketleri şeklinde Türkiye çapında faaliyetlerini sürdüren bu marketin, sabah saati olarak 10'dan 22.00'a kadar aralıksız şekilde hizmet verdiğini söylemek mümkün. Hafta sonunun günleri aynı saatler içerisinde hizmetlerine devam eden Kipa, öğle arasına yer vermemektedir.

KİPA İLE AYRINTILI BİLGİ

Kipa; resmi tatiller, hafta sonu ve bayram günlerin de de müşterilerine hizmet sunmaktadır. 1992 senesinde, 100 iş adamının girişimi ile İzmir çapında kurulan Kipa, şu an 21 şehir de her hafta 1.5 milyon bireye alışveriş tecrübesi sunmaktadır. Kipa adresi; Merkezi Yeni Havaalanı Cad. No:40 Çiğli / İzmir'dir. Kipa'ya 444 54 72 ya da 0 232 398 88 88 ulaşılabilir.