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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir) (DHA)
14.02.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Kınık ve Bergama'da kar yağışı

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Kınık ve Bergama'da kar yağışı

İZMİR'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.

Bergama ve komşu ilçesi Kınık'ın yüksek kesimlerinde saat 06.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı, Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesindeki Güneşli, Okçular, Karaveliler, Çamoba ile Madra yöresindeki Topallar, Halilağalar ve Yukarıada ile Kınık'ın Köseler, Örtülü, Yaylaköy kırsal mahallerini beyaza bürüdü.

Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 2 santimetreyi buldu. Ancak yağışın durmasıyla birlikte karlar kısa sürede erimeye başladı.

Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

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